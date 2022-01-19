«Ну что за дно»: Алена Рапунцель раскритиковала бывшего мужа Ксении Бородиной

Алена Рапунцель раскритиковала бывшего мужа Ксении Бородиной. Беременная звезда «Дома-2» проводила «Вопрос-ответ» с подписчиками. Один из поклонников поинтересовался, чью сторону принимает Алена в конфликте между Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым. Рапунцель призналась, что полностью поддерживает Ксению.

«Конечно, чужая семья – потемки. Но она себя не ведет так стремно. То с одной участницей где-то засветился, то с другой. То на «Давай поженимся!» с какой-то телкой. Сейчас вообще с подругой семьи улетел. Ну что за дно», — возмутилась звезда телестройки в своем Instagram.

Курбан Омаров отдыхает в Таиланде с эффектной блондинкой Виолеттой. Ранее ему приписывали роман с поэтессой Анной Егоян. Девушка трогательно отзывается о бизнесмене, вместе на ее поэтическом вечера пара прочитала стихи.

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