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Умиротворение: Светлана Ходченкова в платье с принтом в виде пальм полюбовалась закатом на Мальдивах

Актриса Светлана Ходченкова наслаждается экзотической природой далекой страны.

Умиротворение: Светлана Ходченкова в платье с принтом в виде пальм полюбовалась закатом на Мальдивах
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Звезда театра и кино Светлана Ходченкова не так давно отметила свое 39-летие. Праздновать свой день рождения актриса улетела на Мальдивы.

Судя по всему, именно это место на планете в числе ее самых любимых.

На Мальдивах Светлана Ходченкова бывает довольно часто, прилетая на экзотические острова несколько раз в год.

Здесь звезда наслаждается природой, приходит в чувство, черпает новые силы и, конечно же, делает массу новых, невероятно красивых кадров со своим участием.

В сторис микроблога Светлана Ходченкова поделилась снимком, на котором, судя по освещению, предстала на закатном солнце.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова на Мальдивах. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Лучи красиво подсвечивают волосы Светланы Ходченковой. Актриса выглядит в кадре умиротворенной и счастливой, позируя в платье с принтом в виде пальм.

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