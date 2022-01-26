Умиротворение: Светлана Ходченкова в платье с принтом в виде пальм полюбовалась закатом на Мальдивах

Звезда театра и кино Светлана Ходченкова не так давно отметила свое 39-летие. Праздновать свой день рождения актриса улетела на Мальдивы.
Судя по всему, именно это место на планете в числе ее самых любимых.
На Мальдивах Светлана Ходченкова бывает довольно часто, прилетая на экзотические острова несколько раз в год.
Здесь звезда наслаждается природой, приходит в чувство, черпает новые силы и, конечно же, делает массу новых, невероятно красивых кадров со своим участием.
В сторис микроблога Светлана Ходченкова поделилась снимком, на котором, судя по освещению, предстала на закатном солнце.
Лучи красиво подсвечивают волосы Светланы Ходченковой. Актриса выглядит в кадре умиротворенной и счастливой, позируя в платье с принтом в виде пальм.
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