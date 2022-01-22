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Вилла и пальмы: Ходченкова отметила день рождения в отеле стоимостью 200 тысяч рублей в сутки

Светлане исполнилось 39 лет.

Вилла и пальмы: Ходченкова отметила день рождения в отеле стоимостью 200 тысяч рублей в сутки
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Накануне Светлана Ходченкова отметила свой день рождения. 21 января актрисе исполнилось 39 лет. В личный праздник Светлана улетела на Мальдивы. В своем инстаграме она показала кадры, на которых запечатлелась с шариками и тортом.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова. Скриншот: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Ходченкова остановилась в одном из лучших отелей Мальдив — Waldorf Astoria Maldives. Пребывание в нем обходится примерно в 200 тысяч рублей в сутки. Светлана поселилась на вилле, расположенной на пляже, и укрытой от солнца густыми тенистыми джунглями. В распоряжении актрисы – дом площадью 234 квадратных метров, собственный бассейн и прямой выход на пляж. Об этом пишет «Комсомольская правда».

С кем звезда отдыхает на курорте – неизвестно. Ходченкова ведет довольно скрытый образ жизни, несмотря на звездный статус.

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