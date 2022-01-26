«Прошлое не переделать»: жалеет ли Елена Проклова о своих откровенных признаниях

Актриса Елена Проклова рассказала, что думает о поступке, на который решилась после беседы с редактором «Секрет на миллион».

Актриса Елена Проклова несколько месяцев назад поделилась признаниями о пережитом насилии со стороны известного артиста.

После откровений в программе «Секрет на миллион» разразился страшный скандал.

Многие тогда комментировали признания Елены Прокловой. И не всегда это были слова поддержки подвергшейся насилию актрисе.

Между тем, Елена Проклова уверенно говорит о том, что не жалеет о том, что предала огласке эту историю.

«Я так поступила, и это уже в прошлом. Я из этого могу сделать какие-то выводы, извлечь какой-то опыт — может, положительный, а может, отрицательный. А вот прошлое не переделать. Зачем же мне тратить время и силы на напрасные сожаления и самокопание. Любая неудача тоже положительна, и любой отрицательный опыт — это тоже опыт», — заявила Елена Проклова.

Актриса рассказала, что после эфира «Секрета на миллион» ей звонили друзья и знакомые со словами поддержки. Никто от нее не отвернулся.

«Мои хорошие друзья — это мои люди. Даже если я поступаю неправильно, это не повод рвать отношения. Это повод как-то понять, расспросить, что-то посоветовать. Но даже этого не было. Наверное, причина этого то, что я выбираю себе в друзья людей, которые одного мнения со мной о жизни», — цитирует Елену Проклову издание «Антенна».

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