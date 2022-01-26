«Девочка-редактор меня разговорила»: Елена Проклова объяснила, как решилась на скандальные признания о насилии

Интервью Елены Прокловой, которое она дала Лере Кудрявцевой в программе НТВ «Секрет на миллион», до сих пор горячо обсуждается.

Кто-то поспешил осудить актрису за ее признания о насилии со стороны известного актера. Но многие поддержали.

Елена Проклова удивляется тому, что всех больше интересовали ее признания, чем сама тема насилия.

Актриса призналась, что решилась на откровения благодаря профессиональному подходу редактора программы «Секрет на миллион».

«На этой программе была очень хорошая девочка-редактор, которая помогла мне разобраться и узнала мою историю такими окольными путями, что я ей во всем созналась. Тогда она предложила мне поднять эту тему, до которой дела никому нет, и сделать это так, чтобы откликнулось общество, чтобы все узнали, как ломаются судьбы. Мне показалось, что это очень правильный поступок — поднять эту тему на своем примере, не называя никаких фамилий», — поделилась Елена Проклова в беседе с изданием «Антенна».

Актриса призналась, что после ее откровений узнала многое о своих знакомых женщинах. Те рыдали у нее на плече, рассказывая о том, что тоже пережили нечто подобное.

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