«Мне такой пиар не нужен»: Елена Проклова ответила на обвинения в корысти из-за скандальных признаний

Актриса Елена Проклова заявила, что и без признаний о личной жизни пользовалась популярностью у поклонников.

Звезда театра и кино Елена Проклова после своих признаний в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион» получила не столько поддержку, сколько осуждение.

Многие коллеги обвинили актрису в том, что она решила таким скандальным образом напомнить о себе.

Елена Проклова дала ответ всем, кто так думает. Звезда заявила, что она востребована, а у ее признаний была совсем иная подоплека.

«Мне такой пиар не нужен, потому что, как говорят в народе, меня и так каждая собака знает. В моем возрасте хочется тишины, покоя. Отдыхать и только иногда выезжать играть спектакли», — высказалась Елена Проклова.

Актриса рассказала, что сейчас одновременно занята в семи спектаклях. Зрители каждый раз встречают ее с теплотой и любовью.

«После случившегося зритель продолжает так же принимать меня, если не большими аплодисментами, за что я ему очень благодарна. Я люблю играть свои роли, люблю энергетику, которую я отдаю и получаю от зала. Так что тема социального статуса для меня лично давно решена», — отметила Елена Проклова в беседе с изданием «Антенна».

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