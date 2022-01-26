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«Судьба человека» объединяет: дочь и сын Петра Щербакова впервые увиделись друг с другом

Непосредственное участие в этом принял ведущий программы Борис Кочевников.

«Судьба человека» объединяет: дочь и сын Петра Щербакова впервые увиделись друг с другом
Петр Щербаков. Фото: Globallookpress.com

Дети актера Петра Щербакова, сын Андрей и дочь Ольга от разных браков, впервые увиделись друг с другом. Это случилось благодаря ведущему программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борису Корчевникову.

Андрей Щербаков с сестрой и близкими
Андрей Щербаков с сестрой и близкими. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Прямо из студии гость программы Андрей Щербаков позвонил своей сестре Ольге. «Оля, здравствуйте. Это Андрей, ваш брат. Очень хотелось с вами встретиться. Увидеть сестру», — заметил он.

Дочь Петра Щербакова заявила, что увидится с братом, но только без камер. «Я не отказываюсь и не сопротивляюсь», — заметила Ольга.

Позже встреча брата и сестры состоялась. Андрей Щербаков прислал СМС Борису Корчевникову: «Борис, здравствуйте. Я очень благодарен вашей передаче, что наконец-то познакомился со своей сестрой. Встреча была очень душевная и теплая. Отдельное спасибо от нас. Если бы не вы, то это вряд ли состоялось».

Напомним, что Петр Щербаков — народный артист РСФСР. Он ушел из жизни в 1992 году.

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