«Судьба человека» объединяет: дочь и сын Петра Щербакова впервые увиделись друг с другом

Дети актера Петра Щербакова, сын Андрей и дочь Ольга от разных браков, впервые увиделись друг с другом. Это случилось благодаря ведущему программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борису Корчевникову.

Прямо из студии гость программы Андрей Щербаков позвонил своей сестре Ольге. «Оля, здравствуйте. Это Андрей, ваш брат. Очень хотелось с вами встретиться. Увидеть сестру», — заметил он.

Дочь Петра Щербакова заявила, что увидится с братом, но только без камер. «Я не отказываюсь и не сопротивляюсь», — заметила Ольга.

Позже встреча брата и сестры состоялась. Андрей Щербаков прислал СМС Борису Корчевникову: «Борис, здравствуйте. Я очень благодарен вашей передаче, что наконец-то познакомился со своей сестрой. Встреча была очень душевная и теплая. Отдельное спасибо от нас. Если бы не вы, то это вряд ли состоялось».

Напомним, что Петр Щербаков — народный артист РСФСР. Он ушел из жизни в 1992 году.

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