«В Школу-студию МХАТ устроил отец, поговорив с Табаковым»: сын Щербакова объяснил отъезд в США

Как отметил Андрей, он всегда был склонен к поиску.

Сын актера Петра Щербакова Андрей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему в юности уехал жить в Америку.

«Я всегда был склонен к поиску. У меня был знаменитый отец. Это меня тяготило. Я не мог проявить себя. На постановочный факультет в Школу-студию МХАТ меня устроил отец, поговорив с Табаковым. Мне хотелось проявить себя. Меня выгнали с первого курса за неуспеваемость. Если бы я не уехал, то плохо кончил». Андрей Щербаков

По словам Андрея Щербакова, в один из дней ему сделали визу в Америку. «Я улетел в Нью-Йорк. Первое время было тяжело. Папе я сказал, что улетел, уже будучи в США. Я разбил сердце отца. Он ушел из жизни всего через год после моего отъезда. В Америке я работал официантом, помощником официанта. Я хотел доказать, что на что-то способен. Сейчас занимаюсь недвижимостью», — заметил Андрей Щербаков.

Напомним, что Петр Щербаков — народный артист РСФСР. Он ушел из жизни в 1992 году.

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