«Что-то страшное произошло»: сын Петра Щербакова объяснил, почему его отец бросил жену и дочь

Сын актера Петра Щербакова Андрей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его отец бросил родную дочь Ольгу и жену — главного администратора «Современника» Галину Лиштванову.
«Человек забыл про свою дочь и жену. Вычеркнул из своей жизни. Он с ней даже никогда не здоровался, когда они виделись в театре. Что-то произошло такое. Предательство или измена. Что-то страшное произошло, и он вычеркнул ее из жизни. Вместе с дочерью. На него это вообще-то не похоже. Он был добрейший и справедливый человек».
Как отметил Андрей Щербаков, он пытался позвонить своей сестре.
«С Олей с удовольствием бы пообщался. Оставил сообщение, но ничего. Ни ответа, ни привета», — заметил Андрей Щербаков.
Ранее Галина Лиштванова говорила, что Петр Щербаков закрутил роман на стороне. По ее словам, он просто забыл о ней и родном ребенке.
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