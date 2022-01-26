«Что-то страшное произошло»: сын Петра Щербакова объяснил, почему его отец бросил жену и дочь

Как отметил Андрей, его папа просто вычеркнул родных людей из своей жизни.

Сын актера Петра Щербакова Андрей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его отец бросил родную дочь Ольгу и жену — главного администратора «Современника» Галину Лиштванову.

«Человек забыл про свою дочь и жену. Вычеркнул из своей жизни. Он с ней даже никогда не здоровался, когда они виделись в театре. Что-то произошло такое. Предательство или измена. Что-то страшное произошло, и он вычеркнул ее из жизни. Вместе с дочерью. На него это вообще-то не похоже. Он был добрейший и справедливый человек». Андрей Щербаков

Как отметил Андрей Щербаков, он пытался позвонить своей сестре.

«С Олей с удовольствием бы пообщался. Оставил сообщение, но ничего. Ни ответа, ни привета», — заметил Андрей Щербаков.

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Ранее Галина Лиштванова говорила, что Петр Щербаков закрутил роман на стороне. По ее словам, он просто забыл о ней и родном ребенке.

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