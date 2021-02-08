Звезду сериала «Солдаты» Гришечкина лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде

Заслуженный артист РФ намерен обжаловать решение суда. По его словам, за рулем находился не он.

Вячеслав Гришечкин полюбился зрителям за роли в таких сериалах, как: «Солдаты», «Марш Турецкого» и «Каменская». Он ведет достаточно закрытый образ жизни. Несколько раз заслуженный артист России был женат. В 2019 году слухи о нем попали в СМИ, когда на мужчину напали на улице и ударили по голове. От госпитализации он отказался, а под подозрением в нападении на звезду оказался его же студент. Теперь стало известно, что Гришечкин снова фигурант малоприятной истории.

Состоялся суд, в ходе которого актера лишили водительских прав. Еще весной прошлого года Вячеслава поймали за рулем в алкогольном опьянении, когда он возвращался из ночного клуба. Однако артист намерен обжаловать такое решение. Он озвучил свою версию произошедшего. По словам мужчины, в тот вечер он не был за рулем. Гришечкин заверил, что хотел вызвать такси, когда его узнал прохожий и предложил подвести бесплатно.

Когда машину остановил сотрудник ГИБДД, то парень пересел на другое сидение. Оказалось, что прав у него нет. Так артист и попал в конфузную ситуацию.

«Молодой человек, увидев сотрудников ДПС, неожиданно пересел на заднее пассажирское сидение, сказал, что водительских прав у него нет», — сообщил Пятый канал.

Теперь Гришечкин не дает комментариев. Он отметил, что просто не согласен с решением суда.

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