«Спасибо за беспокойство»: Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой после смерти мужа

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова ответила на вопросы поклонников о самочувствии мамы.

Звезда театра и кино и дочь оскароносного, ныне покойного режиссера Владимира Меньшова Юлия Меньшова устроила в Instagram интерактив с подписчиками.

Помня о том, что Вера Алентова тяжело пережила уход из жизни ее супруга, поклонники задали Юлии Меньшовой вопрос о том, как актриса чувствует себя сегодня, спустя несколько месяцев после смерти Владимира Меньшова.

«Спасибо большое за ваше беспокойство, — поблагодарила Юлия Меньшова подписчиков. — Это довольно частый вопрос в моем директе в последнее время. Мама здорова и мама очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться».

Напомним, известный актер и режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий перенесенного коронавируса. Ему был 81 год.

Вдова Владимира Меньшова Вера Алентова меньше чем через месяц после похорон вышла на сцену, чем спровоцировала критику в свой адрес. По мнению некоторых, она недостаточно страдала.

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