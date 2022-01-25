«Это хорошая точка в моей развеселой жизни»: Ксения Стриж высказалась о своем молодом муже

Радиоведущая Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему решила выйти замуж за директора по рекламе на радиостанции Андрея Сусикова.

«Это хорошая точка в моей развеселой жизни. Мне хочется с ним состариться. Мне с ним весело. Он очень меня любит и заботится. Никто обо мне так не заботился никогда». Ксения Стриж

Как отметила Ксения Стриж, при первой встрече она сделала замечание Андрею Сусикову. «Он сидел вальяжно, нога на ногу. А через какое-то время я ему сказала: «Что-то какое-то ощущение, что мы поженимся». Так и случилось», — заявила Ксения Стриж.

Напомним, что нынешний муж Ксении Стриж моложе ее на 17 лет. Своих детей у пары нет.

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