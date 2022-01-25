«Больше не можем все скрывать»: Юлия Паршута и Марк Тишман обменялись кольцами

Юлия Паршута и Марк Тишман обменялись кольцами. Поклонники артистов давно призывали их пожениться, и вот наконец они прислушались: сходили в ЗАГС и обменялись кольцами. Правда, свидетельство о браке Паршуты и Тишмана никакой юридической силы не имеет. ЗАГС оказался игровым автоматом, а кольца молодоженов были из мармелада.

«Мы не могли игнорировать ваши многотысячные пожелания о том, что нам с Марком пора жениться… Поэтому сегодня мы должны вам в кое-чем признаться. С этой важной для нас с Марком даты прошло уже больше месяца, но мы поняли, что больше не можем все скрывать. 14 декабря мы стали мужем и женой. Оформили наши отношения в одном из виртуальных ЗАГСов, т.к. времени ждать до записи в госучреждении у нас не было! Согласитесь, любовь сильнее, чем все эти формальности! Обменялись клятвами и мармеладными кольцами за иван-чаем. Кстати, так и не определились, какое кольцо мне выбрать», — с юмором написала Юлия в своем Instagram.

Юлия Паршута и Марк Тишман признаются, что дружат уже больше десяти лет. В 2018 году у Юлии уже была свадьба с ее возлюбленным Александром на Мальдивах. По прилете в Россию официально регистрировать брак пара не стала и уже через 1,5 года разошлась.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.