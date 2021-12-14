Прикрыла грудь смайликом: обнаженная Юлия Паршута понежилась в постели

Звезда поп-сцены Юлия Паршута недавно вернулась из Дубая. Звезда отдыхала там вместе с мамой и теперь вспоминает о своем не совсем удавшемся отпуске в Instagram, публикуя фото, видео, рассказы.

Оказалось, певица с мамой провели целую неделю запертыми на изоляцию – они имели контакт с коронавирусным больным. Девушка старалась не унывать, хотя в тех условиях это было сложно, и даже фотографировалась.

Какие снимки у нее получились в четырех стенах, красотка Паршута запостила в микроблоге. И один из них явно предназначен для аудитории 18+.

На фото Юлия позирует обнаженной в постели, а показавшуюся из-под одеяла грудь интимно прикрывает смайликом. Фото наполнилось иным смыслом, когда красотка написала, что не совсем так себе представляла картинку «лежать у моря».

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