«Там работает суперкоманда «Маски»: Марк Тишман – о новом музыкальном шоу телеканала НТВ

Музыкант Марк Тишман в этот раз стал героем авторского проекта «Загугли звезду», в котором ответил на интересующие пользователей Интернета вопросы. В частости, музыкант поведал, как пытался попасть на «Фабрику звезд» и смог пройти только в седьмой сезон. Вспоминал певец, что чуть было не стал третьим в группе «Иванушки», но не удалось.

Сейчас Тишман – узнаваемый артист с яркими вокальными данными. Новая волна популярности накрыла его после успеха на телепроекте «Маска» на НТВ, где он поразил публику и жюри, выступая в костюме Белого орла. Скоро в эфире состоится премьера нового шоу – «Шоумаскгоон», где Тишман тоже участвует.

Многие зрители считают, что это – своего рода продолжение костюмированного проекта. Но это не так, и Марк Тишман рассказал подробнее, что это за проект. В нем, действительно, собраны экс-звезды «Маски», первого и второго сезонов.

И к его созданию приложили руку те же люди. «Там работает суперкоманда «Маски» — в первую очередь режиссеры, продюсеры, хореографы, балет. На «Маске», кроме интриги, всех впечатляли номера, которые можно пересматривать отдельно просто как произведения искусства», — рассказал артист.

«Нас девять, и мы сами выставляем оценки друг другу. При этом чтобы избежать цеховой комплиментарности: «Да ты крут, и я ставлю тебе высший балл», мы обязаны выстроить всех в рейтинговом порядке, как на «Евровидении». И кому-то каждую программу нужно ставить «два», «три», «четыре». И так каждому», — объяснил Тишман.

Премьера шоу состоится уже 25 сентября в 20-20, на сцену выйдут, помимо Марка Тишмана, Стас Костюшкин, Карина Кокс, Алиса Мон, Кирилл Туриченко и другие.

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