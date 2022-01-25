Забыла постареть: 53-летняя Стриженова в сливочной шубке и меховом платке вышла на променад

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Стриженова привыкла всегда выглядеть безупречно.

Несмотря на то, что на работе она появляется до рассвета, зрители видят ее в элегантных нарядах, с укладкой и макияжем. Артистка не скрывает, что луки для нее подбирают стилисты. Лишь недавно она вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах.

Обычно Стриженова свободное время посвящает родным. Она любит нянчиться с внуком Петей. Но уже несколько дней телеведущая отдыхает в детокс-клинике.

Накануне она покаталась по лесу на лыжах. А теперь после съемок в «Останкино» артистка отправилась на ночной променад. Она облачилась в сливочную длинную шубку и меховой платок в тон. Екатерина запечатлелась без макияж. Белоснежный лук подчеркнул ее румянец. Она покрасовалась на улице, демонстрируя свой образ.

«Вечерняя прогулка, как начало нового режима! Осталось выработать привычку гулять перед сном», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие посчитали, что она выглядит очень молодо для своих лет. «До чего красивая», «А без макияжа как хороша», «Такая Снегурка», «Екатерина, ну вы прям стиляга», «Очень уютный образ», «Какая вы красивая без макияжа», «Безумно роскошная шубка», «Вот это да! Такая посвежевшая», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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