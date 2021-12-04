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«От скромности Саша не умрет никогда»: Макаревич — о любви Градского к творчеству Леннона

Как отмечал певец, его коллега буквально боготворил британского исполнителя.

«От скромности Саша не умрет никогда»: Макаревич — о любви Градского к творчеству Леннона
Андрей Макаревич. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Андрей Макаревич в документальном фильме о музыканте Александре Градском на Первом канале рассказал, что певец был очень нескромным человеком.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

«Он боготворил Леннона совершенно. От скромности Саша не умрет никогда, потому что когда Леннон погиб, то Саша со слезой на глазу сказал: «Один я остался». То есть до этого, видимо, их было двое».

Андрей Макаревич

Как отметил певец Александр Буйнов, они с Александром Градским спорили до тошноты, кто больше из них похож на Леннона.

«В профиль мерялись носами», — заметил певец.

Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он – народный артист России.

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