«От скромности Саша не умрет никогда»: Макаревич — о любви Градского к творчеству Леннона

Музыкант Андрей Макаревич в документальном фильме о музыканте Александре Градском на Первом канале рассказал, что певец был очень нескромным человеком.

«Он боготворил Леннона совершенно. От скромности Саша не умрет никогда, потому что когда Леннон погиб, то Саша со слезой на глазу сказал: «Один я остался». То есть до этого, видимо, их было двое». Андрей Макаревич

Как отметил певец Александр Буйнов, они с Александром Градским спорили до тошноты, кто больше из них похож на Леннона.

«В профиль мерялись носами», — заметил певец.

Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он – народный артист России.

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