«Даже на стук в дверь не отвечала»: Корчевникова рассказала о жизни Вознесенской без Мягкова

Как отметила мама известного телеведущего, актриса никуда не выходила из дома.

Мама телеведущего Бориса Корчевникова Ирина в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» высказалась после смерти актрисы Анастасии Вознесенской.

«Ася ушла вместе с мужем Андреем Мягковым в феврале прошлого года. Она тяжело болела. Я не знаю, коронавирус или нет у нее был. Она не была вакцинирована по медицинским показаниям. Откуда прилетел вирус — непонятно. Она никуда не выходила. Даже на стук в дверь не отвечала». Ирина Корчевникова

По словам Ирины Кочевниковой, с Вознесенской рядом все время была сиделка. «Театр поддерживал их финансово. Ни Ася, ни Андрей никогда ни о чем не просили. Это был принцип этой семьи», — заметила Ирина Корчевникова.

Напомним, что Анастасия Вознесенская всего на 11 месяцев пережила своего мужа – актера Андрея Мягкова. Заметим, что наследство семьи, скорее всего, достанется племянникам актерской семьи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.