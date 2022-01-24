Больше не вместе: Саша Дони впервые рассказала о разрыве с Тимати

Саша Дони впервые рассказала, что больше не вместе с Тимати. 19-летняя модель устроила «Вопрос-ответ» с подписчиками в своем Instagram. Один из фоловеров задал вопрос, который давно мучает поклонников пары Саши и Тимура: вместе ли они? На что модель ответила категоричное «нет».

Тем временем Тимати отдыхает в Колумбии с новой пассией. Рэперу приписывают отношения с моделью по имени Валентина. Пара пока никак не комментирует эту информацию и не выставляет совместных фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.