Тимати будет локти кусать: Саша Дони показала, как безупречна ее растяжка для поперечного шпагата

Девушка Тимати, 19-летняя Саша Дони вернулась из продолжительного отпуска в Дубае и теперь стремится поскорее прийти в форму после новогодних каникул. По плану – растяжка, которая у нее, к слову, впечатляет.

Саша занималась гимнастикой с детства, так что ей подвластны любые шпагаты. И продемонстрировала, как безупречно у нее получается поперечный шпагат, выполняя соответствующее упражнение.

Сейчас, кстати, многие фанаты рэпера любопытствуют: а новенькая девушка Тимати, модель Валя, умеет так же? Или звезде придется кусать локти, глядя на то, чего лишился?

Отметим, что с прошлого лета украинская красавица Саша Дони купалась во внимании публики – девушку считали новой избранницей Тимати. Еще бы, она несколько раз засветилась в его компании, летала с ним на отдых и даже познакомилась с детьми.

Но все оказалось не так долговечно, и, судя по всему, музыкант уже нашел ей замену – в Колумбии он отдыхал с новой пассией.

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