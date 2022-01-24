Не для Тимати ягодка: Екатерина Сафарова из «Холостяка» надела комбинезон на голое тело и обнажила бюст

Звезда «Холостяка» с Тимати Екатерина Сафарова после новогодних пиршеств активно вернулась к тренировкам и для самомотивации старается показывать их в себя в микроблоге. Как считает модель, лишние объемы у нее все-таки появились, хотя многочисленные фолловеры уверяют – у нее все отлично.

Но нет предела совершенству, и Сафарова каждый свой день начинает с физнагрузки. На этот раз прежде чем отправиться на тренировку, красотка решила подразнить подписчиков и продемонстрировала, что под спортивный комбинезон не надевает белье.

Сафарова сфотографировала себя в зеленом костюмчике, оставив его расстегнутым. Из широкого выреза показался пышный бюст Екатерины, но сей факт красотку не остановил, и она смело запостила кадр в Instagram. Кстати, с Тимати их уже давно никто не видел, так что фото явно предназначается не ему.

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