Симона Юнусова намекнула, что видит ошибки в воспитании внука

Мальчик, в отличие от своей старшей сестры, реже общается с бабушкой.

Мать шоумена Тимати ответила на вопросы подписчиков. В своем микроблоге Симона Юнусова рассказала о сложностях в воспитании младшего внука.

Напомним, у сына Юнусовой двое детей. Старшая Алиса является дочерью модели Алены Шишковой. А младший Ратмир – сын модели Анастасии Решетовой.

Если Алису с ранних лет контролировала сама Симона, то Ратмир воспитывался своей матерью. Именно поэтому, по словам Симоны Юнусов, мальчик сильно отличается от своей сестры.

«Есть ли разница между Алисой и Ратмиром в воспитании?», – поинтересовался один из поклонников Юнусовой.

«К моему сожалению, да. Но он не мой сын», – написала Симона.

Своим ответом Юнусова намекнула на ошибки Решетовой в воспитании ребенка. Юнусова подчеркнула, что у Алисы папин характер. А вот у Ратмира начинают проявляться бунтарские черты.

К слову, Анастасия Решетова неоднократно признавалась в том, что росла строптивой пацанкой.

Напомним, ранее Тимати возмутил фолловеров роликом, где его младший ребенок самостоятельно вел автомобиль. Обеспокоенные родители обвинили музыканта в безответственном отношении к сыну.

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