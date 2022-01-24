«Я не вижу смысла»: Хмельницкая объяснила, почему не хочет выходить замуж

Более пяти лет актриса живет с бизнесменом, который младше ее на 12 лет.

С 2016 года актриса Алена Хмельницкая живет с бизнесменом Александром Синягиным, который младше ее на 12 лет. В ЗАГС пара не спешит, хотя предприниматель уже делал артистке предложение. Она же, в свою очередь, считает, что штамп в паспорте ничего не значит.

«Это полная ерунда. Человек или берет на себя ответственность, или не берет. Не важно, мужчина это или женщина. Поэтому я не вижу смысла. У меня нет ощущения, что мы не распишемся и будет плохо», – заявила Хмельницкая в шоу «Секрет на миллион».

Напомним, что до 2014 года Хмельницкая была замужем на режиссером Тиграном Кеосаяном. У них родились две дочки – Александра и Ксения. После развода Кеосаян ушел к журналисту Маргарите Симоньян. К слову, пары дружат семьями.

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