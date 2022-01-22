«На руках у нас с мамой»: Алена Хмельницкая рассказала, как пережила смерть любимого отца

Александра Хмельницкого не стало в октябре 2021 года.

Актриса Алена Хмельницкая похоронила отца в октябре прошлого года. Знаменитость скучает по родителю. Однако старается не грустить из-за его смерти.

Алена призналась, что ее папа не хотел быть обузой для своей семьи из-за болезни. Хмельницкая запомнила отца человеком, который создает уют в доме.

«У папы случился третий инсульт. Через какое-то время стало понятно, что улучшений не стоит ждать», – рассказала Алена об «угасании» отца.

В 2010 году Александру Хмельницкому поставили искусственный клапан в сердце. Немецкие врачи отметили, что клапан прослужит 10-11 лет. А после его нужно менять. Однако в силу возраста отцу Алены Хмельницкой уже не могли провести такую сложную операцию на сердце.

У Александра Хмельницкого было три инсульта. Последний приступ стал роковым для артиста балета.

«Его не стало на руках у нас с мамой дома», – вспомнила Алена в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Алена Хмельницкая рассказала о трудных отношениях старшей дочери Александры.

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