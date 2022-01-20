Лера Кудрявцева: «Алена Хмельницкая рассказала о своей любви»

22 января в 21:20 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет актриса Алена Хмельницкая. Она откровенно расскажет о том, почему им с Тиграном Кеосаяном не удалось сохранить семью, и объяснит, как смогла не только не испортить с бывшим супругом отношения, но и подружиться с его новой любовью.

Фильм «Сердца трех» в нашей стране смотрели, кажется, все. Леонсия в исполнении Алены Хмельницкой была непростительно хороша! Женщины мечтали быть на нее похожими, у мужчин при одном взгляде на Хмельницкую учащался пульс.

С тех пор много воды утекло, но если бы кто-то задумал снять продолжение «Сердец», Алена смотрелась бы роскошно. С годами она стала еще ярче, женственнее и увереннее в себе. И даже возраст этой невероятной женщине к лицу. Она его не боится и не скрывает, предпочитая радоваться каждому дню, вместо того чтобы грустить, что юность прошла.

— Сколько тебе лет? — спросила я.

— 51, — ответила Алена и лучезарно улыбнулась.

— И как состояние?

— Интересное, — рассмеялась Алена.

В паспорт актриса лишний раз не заглядывает: скучные цифры волнуют ее мало. Она светится от счастья, и я уверена, что дело не в чудо-кремах или масках, а исключительно в любви. Новой любви, которую актриса встретила, когда рассталась с Тиграном Кеосаяном.

— У меня нет ощущения, что мы распишемся — и все будет плохо, — рассуждает Алена.

Однако снова в ЗАГС Хмельницкая не спешит. Во-первых, она там уже была, а, во-вторых, любовь не терпит несвободы. Влюбленным и так хорошо вместе, а сыграть свадьбу они всегда успеют — если захотят.

С бывшим мужем, кстати, Алена общается очень тепло. Они остались близкими людьми, ведь двадцать лет совместной жизни нельзя просто взять и вычеркнуть. Нашла Алена общий язык и с новой любовью Тиграна — журналисткой Маргаритой Симоньян. Женщины не просто познакомились — они подружились и теперь частенько наведываются друг к другу в гости.

— Никогда не щипало вот тут: у Тиграна новая женщина, а он же мой… — аккуратно спросила я.

— Вообще, — покачала головой Алена.

Конечно, жизнь Алены состоит не только из приятных встреч с друзьями, уютных семейных посиделок и ярких ролей в кино. Я не ожидала, что она откровенно расскажет о депрессии, с которой долго боролась, однако Алена не стала ничего скрывать.

— Хотелось накрыться и вообще не выходить в мир, — вспоминает она.

Это ведь только иллюзия, что богатые и знаменитые счастливы всегда, 24 часа в сутки. Даже у самой обласканной миром знаменитости есть поводы для грусти, как у любого из нас. Так, Алена до сих пор с грустью и теплом вспоминает отца.

— Его не стало прямо у нас с мамой на руках, — тяжело вздыхает актриса, и голос ее дрожит.

Пережив потерю, Алена не сломалась, но стала сильнее. По ней видно, как искренне и сильно она любит жизнь, как умеет наслаждаться каждым прожитым днем.

Вот только одна давняя история не дает ей покоя. Засела занозой в сердце и ноет, мешая спокойно спать по ночам. Отважится ли Алена Хмельницкая откровенно рассказать о том, что ее мучает? Решится ли быть честной с поклонниками, друзьями и семьей? Откроет ли душу, чтобы облегчить свое бремя?

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ 22 января в 21:20 — и сами все узнаете.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.