В поездку – на стиле: Алина Загитова подчеркнула фигуру кроп-топом и модными джогерами

«Красная балерина» мирового фигурного катания Алина Загитова в 2019 году приостановила профессиональную карьеру, но по-прежнему выходит на лед. Все новогодние каникулы спортсменка выступала в ледовом шоу Татьяны Навки и, судя по ее соцсетям, командировки не закончились.

Загитова снова куда-то направилась. Чемпионка поделилась фотографией их купе поезда, на которой загадала загадку подписчикам, куда она, по их мнению, едет.

И даже в таких походных условиях Алина сохранила свой статус модницы, облачившись в теплые и трендовые джогеры, и талию подчеркнула кроп-топом цвета хаки.

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