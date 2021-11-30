«Это просто писк сезона»: Хромченко представила дико популярные сейчас брюки-джогеры

На фасон и цвет брюк телеведущая обратила особое внимание.

На проекте «Модный приговор» ни один выпуск не обходится без экспертных замечаний и советов. Ими щедро делится стилист Эвелина Хромченко. Причем, рекомендации носят не только адресный характер – напрямую героине шоу, но и касаются стиля каждой уважающей себя модницы.

В новом выпуске Хромченко представила дико популярную сегодня модель брюк. Ее примерила героиня шоу Софья. Девушка вышла на главный подиум страны в белых штанах с резинкой на щиколотке.

«Белые свободные брюки, довольно широкая модель – это просто писк сезона», — подчеркнула фэшн-эксперт.

Чем свободнее модель джогеров, тем стильнее будет выглядеть их хозяйка. В слову, многие звездные модницы уже поддержали этот тренд.

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