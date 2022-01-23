Спрятала за «шторками»: Каменских в трендовом мини-бикини едва скрыла свои выдающиеся прелести

Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом отдохнула в Мексике. Звезда украинской сцены провела почти две недели за океаном, но признается – этого мало, хочется еще. И потому ностальгия по беззаботным жарким денькам накатывает на красотку сейчас очень часто.

Разумеется, во время отпуска Каменских наснимала массу всевозможных фото и видео, чтобы длинными зимними вечерами предаваться воспоминаниям, а также дразнить подписчиков в соцсетях. На новом видео, которым поделилась красотка в TikTok, она предстала в мини-бикини трендового фасона а-ля шторки, на длинных тесемках.

Купальные стринги Каменских по-модному натянула высоко вверх, чтобы визуально удлинить ноги. Подписчикам незатейливые кадры понравились, многие поблагодарили певицу за кусочки лета.

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