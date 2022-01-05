Когда почти сутки в небе: Каменских в самолете обнажилась до бюстгальтера по время полета

Певица отправилась на каникулы в Майами вместе с мужем.

Звезда украинской эстрады Настя Каменских Новый год встретила в кругу семьи, вместе с мужем Потапом, мамой и подругой. Она подробно показывала свой богатый стол, наряды и веселое времяпрепровождение в микроблоге, а после наступления 2022 года начала собирать чемоданы.

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Оказалось, что красотка устроила себе продолжительные выходные, отказавшись от работы и гастролей. Она предпочла концертам полноценный отпуск и улетела в Майами.

К 20-часовому полету Каменских готовилась морально и физически. Девушка даже разделась до бюстгальтера прямо в самолете, чтобы было комфортнее. Но благо она летела в бизнес-классе, поэтому увидеть сию картину позволила только онлайн-аудитории.

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