«Неделю уговаривали сбрить бороду»: директор пансионата – о несносном характере Куравлева

Генеральный директор пансионата, где жил актер Леонид Куравлев, Юлия Климова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о несносном характере звезды советских фильмов.

«Хочется сказать, что всех очень волнует его борода. На последних съемках он был с этой бородой. И вот какой у него характер. Семья не смогла его уговорить сбрить эту бороду. Потом начал персонал уговаривать. Он считал, что борода придает ему важности и статуса. Мы неделю его уговаривали сбрить бороду. Уговорила девушка – наш сотрудник». Юлия Климова

Как заметила Юлия Климова, Леонида Куравлева привезли в пансионат, чтобы подлечить. «Мы вернули ему интерес к жизни. Он — глава семьи. Он решил сам, что надо приехать к нам», — заявила Юлия Климова.

Напомним, что Леонид Куравлев находится в тяжелом состоянии. В пансионате он подхватил воспаление легких и через какое-т время был доставлен в Коммунарку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.