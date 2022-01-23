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Не был даже в день ее рождения: почему Куравлев с 2014 года перестал появляться на могиле жены

Актер по каким-то причинам не стал приходить в последние годы на Троекуровское кладбище.

Не был даже в день ее рождения: почему Куравлев с 2014 года перестал появляться на могиле жены
Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

Актер Леонид Куравлев в последние годы перестал появляться на могиле своей покойной жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище. Раньше, как рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, актер был здесь частым гостем.

Могила жены Леонида Куравлева
Могила жены Леонида Куравлева. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Так 15 мая прошлого года, день рождения жены звезды, актер не появился на погосте. Могила Нины Васильевны, которая умерла в 2012 году, заросла травой и одуванчиками. В администрации Троекуровского кладбища отмечают на могиле давно никого не видели.

«Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор».

Сотрудница кладбища

Напомним, что Леонид Куравлев находится в больнице в тяжелом состоянии. Слухи, что его перевели в хоспис оказались недостоверными. На могиле его жены выгравировано имя самого Куравлева без даты.

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