Не был даже в день ее рождения: почему Куравлев с 2014 года перестал появляться на могиле жены

Актер по каким-то причинам не стал приходить в последние годы на Троекуровское кладбище.

Актер Леонид Куравлев в последние годы перестал появляться на могиле своей покойной жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище. Раньше, как рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, актер был здесь частым гостем.

Так 15 мая прошлого года, день рождения жены звезды, актер не появился на погосте. Могила Нины Васильевны, которая умерла в 2012 году, заросла травой и одуванчиками. В администрации Троекуровского кладбища отмечают на могиле давно никого не видели.

«Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор». Сотрудница кладбища

Напомним, что Леонид Куравлев находится в больнице в тяжелом состоянии. Слухи, что его перевели в хоспис оказались недостоверными. На могиле его жены выгравировано имя самого Куравлева без даты.

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