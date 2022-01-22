«С видом на парк»: Лидия Федосеева-Шукшина не захотела жить в комнате Леонида Куравлева в доме престарелых

Вслед за Леонидом Куравлевым в частный дом престарелых отправилась и 83-летняя Лидия Федосеева-Шукшина. Туда ее привезла дочь Ольга 19 января. Для звездной постоялицы уже составили план процедур и персональное меню, а также поселили в просторной комнате. В номер, в котором до этого жил Леонид Куравлев, актриса въезжать не стала.

«В другой, но похожей — с видом на парк. Ей комната понравилась. Она уже очаровала наших сотрудников, она милый, общительный человек», — цитирует «Комсомольская правда» специалиста по связям с общественностью пансионата Ольгу Акатову.

Добавим, что минимальная стоимость проживания в доме престарелых «Идиллия» составляет 7100 рублей в сутки. Сколько времени там проведет Лидия Федосеева-Шукшина – неизвестно.

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