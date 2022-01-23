«Я думаю, что все достанется племянникам»: ученица Мягкова и Вознесенской – о наследстве звезд

Как отметила Нелли Селезнева-Неведина, ее друзья были обеспеченными людьми.

Ученица актера Андрея Мягкова и его жены актрисы Анастасии Вознесенской Нелли Селезнева-Неведина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, кому достанется трехкомнатная квартира звезд и остальное наследство.

«Они всегда жили во внимании своих племянников. Мы разговаривали последний раз с Настей полгода назад через племянницу Катю. Вознесенская приспособилась к жизни без Мягкова. Они были обеспеченными людьми. У них не было детей, поэтому они рассчитывали только на себя». Нелли Селезнева-Неведина

Как отметила Селезнева-Неведина, в 2019 году Мягков и Вознесенская продали свою дачу. «У них сил не было содержать это все. Знаю, что сестры Анастасии Валентиновны переехали в Москву. Думаю, что все достанется племянникам. Все им перейдет», — сказала ученица.

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Напомним, что Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская ушли из жизни друг за другом с разницей меньше, чем в год. Сейчас решается вопрос, кому достанется их наследство.

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