Неземная любовь длиной в 57 лет: почему Вознесенская умерла меньше чем через год после смерти Мягкова

История любви в этой паре была выше любых их творческих достижений.

Народная артистка Анастасия Вознесенская ушла из жизни меньше чем через 11 месяцев после смерти своего звездного мужа, Жени Лукашина из «Иронии судьбы», Андрея Мягкова.

Вознесенская и Мягков прожили в браке 57 лет. Все, кто знает эту пару, не раз отмечали: такой крепкой и неземной любви можно было только позавидовать. Они практически никогда не расставались. В последние годы своей жизни практически не появлялись на публике, заботясь друг о друге.

Звездная пара вместе училась в Школе-студии МХАТ. Затем артисты вдвоем служили в «Современнике». Даже со сцены из любимого театра они ушли вместе. Стало подводить здоровье. Пара была словно неразлучники. Правда, детей у них не было.

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На траурной церемонии по Андрею Мягкову Анастасия Вознесенская не появилась. Многие тогда удивлялись этому факту. Позже стало известно, что Вознесенская из дома не выходит по состоянию здоровья. Теперь они вместе — на небесах.

Напомним, что Анастасия Вознесенская ушла из жизни в возрасте 78 лет. Когда и где состоятся похороны, станет известно чуть позже.

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