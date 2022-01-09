«Вдвоем можно все»: Анастасия Костенко обратилась к Дмитрию Тарасову в день льняной свадьбы

Девятого января праздник в молодой семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

Исполнилось четыре года со дня вступления в брак футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей жены, модели Анастасии Костенко.

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В честь льняной свадьбы супруги признались друг другу в любви, написав посты каждый в своем микроблогах и почти одновременно опубликовав их в Instagram.

«4 года, как я замужем за Дмитрием Тарасовым. Когда ты один, ты не можешь изменить мир. Но вдвоем можно все. Даже создать собственный. Спасибо тебе за этот мир, любимый! Вдвоем мы можем больше, чем порознь. Я люблю тебя. Именно так, как в первый раз», — призналась Анастасия Костенко. «Моя дорогая и любимая жена! Поздравляю нас с годовщиной! Я очень тебя люблю и благодарен тебе за все», — написал Дмитрий Тарасов.

Напомним, за четыре года брака Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову троих детей – дочерей Милану и Еву и сына Алексея. Старшей наследнице пары три года, младшему – два месяца.

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