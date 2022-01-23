«Я сейчас расплачусь»: Анастасия Решетова получила поздравление от сына

Среди последних Stories личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилась запись, в которой ее сын Ратмир рассказывает стихи. Таким способом малыш поздравил маму с 26-летием.

Напомним, 23 января Анастасия Решетова отмечает день рождения. В этом году бизнесвумен на свой день рождения находится в разных странах со своим наследником.

Именно поэтому бабушка Ратмира записала поздравительное видео с участием самого мальчика. Это видео Симона Юнусова отправила Анастасии Решетовой.

Мать Тимати выучила вместе с внуком поздравительный стих.

«Я сейчас расплачусь», – призналась Анастасия, увидев старания сына.

Ратмир в белой рубашке прочитал трогательные строки для любимой мамы и отправил ей воздушный поцелуй.

«Я в шоке! Мой ребенок мне рассказал стих и поздравил с днем рождения! Это лучшее, что можно получить в подарок!», – отметила Решетова.

Напомним, ранее Анастасию Решетову поздравила ее подруга и актриса Наталья Рудова. Блондинка показала архивное фото с именинницей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.