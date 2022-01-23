«Преданный друг, добрый человек»: Наталья Рудова трогательно поздравила Анастасию Решетову

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Натальи Рудовой появилась фотография с подругой знаменитости. Таким образом артистка поздравила Анастасию Решетову с 26-летием.

Наталья подружилась с бывшей возлюбленной шоумена Тимати во время съемок клипа «Ключи от рая».

«Как же я тебя люблю! И как в одном человеке может поместиться столько прекрасного? Преданный друг, добрый человек, прекрасная мама прекрасного сына, невероятной красоты девушка! Можно перечислять до бесконечности! Я благодарна тебе за каждый год рядом со мной!», – обратилась Рудова к подруге.

Рудова и Решетова часто летают отдыхать вместе. Летом прошлого года две красотки провели каникулы в Европе. Знаменитости танцевали в дорогих ресторанах Франции и гуляли по старинным улочкам.

«У тебя сегодня день рождения, любимая моя, и я тебе желаю, чтобы все-таки сбылись твои мечты. И все, что хочешь ты! Будь счастлива! Ты заслуживаешь самого лучшего», – добавила Наталья.

Напомним, ранее Наталья Рудова рассказала о своих отношениях с Дмитрием Нагиевым.

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