«С годами только лучше»: Анастасия Решетова счастлива стареть

Модель отмечает свой 26-й день рождения и мечтает о том времени, когда ей будет за 30.

Телеведущая Анастасия Решетова поздравила себя с днем рождения. Знаменитости исполнилось 26 лет.

Бывшая возлюбленная Тимати рассказала, что ей нравится становиться старше.

«Сегодня я стала на год старше и, к моему удивлению, с каждым годом я получаю все больше удовольствия от себя и от жизни. Ведь теперь я смотрю на нее, будучи более осознанным и матерым человеком. Что еще более удивительно, я жду своих 30+. Так как мне кажется, что именно в этот период будет самый расцвет моих сил и женственности», – отметила Решетова.

«Раньше я боялась взрослеть, ведь юная красота прекрасна, но за истинной женской красотой стоит гораздо большее. И я нахожу это неким искусством – быть той женщиной, о которой говорят: «А она с годами только лучше, увереннее, привлекательнее, интереснее!», – подчеркнула Анастасия.

«Мне еще рано об этом говорить. Посмотрим, как получится в итоге, лет через десять. Спасибо всем, кто меня поздравил и поздравляет! Пусть все ваши добрые пожелания в мою сторону вернуться к вам в двухкратным размере! Люблю», – поблагодарила Решетова своих поклонников и друзей.

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