«У Сулеймана Хюррем тоже была пышечкой»: Бергюзар Корель в джинсах mom щегольнула фигурой после третьей беременности

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» призналась, что незадолго до родов перестала узнавать себя.

В своем микроблоге Бергюзар Корель шутила о том, что она едва узнавала себя в отражении незадолго до третьих родов. Но даже то, что у актрисы немного «оплыло» лицо, не мешало ей позировать для памятных снимков с мужем Халитом Эргенчем. Эта беременность стала для Бергюзар незапланированной, однако они сразу же приняли важное для себя решение — рожать! И не пожалели.

Теперь помимо двух сыновей: Али и Хана — в семье также подрастает малютка-дочка Лейла. Халит на восьмом небе от счастья. А его красавица-жена постепенно приходит в дородовую форму.

Ранее Бергюзар уже отвечала на критику хейтеров из-за лишнего веса. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» только посмеялась над тем, что поклонники указывали ей на целлюлит и растяжки на теле. Все эти мелочи Корель совершенно не смущали.

После третьих родов актриса еще больше прибавила в весе. На прогулке в парке Бергюзар щегольнула фигурой в куртке оверсайз и джинсах mom, скрыв свои пышные формы. Однако поклонники поддержали Корель, заметив, что «у султана Сулеймана Хюррем тоже была пышечкой, но падишах все равно страстно любил свою хасеки».

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