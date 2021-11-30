Показала миру свою Лейлу! Бергюзар Корель поделилась первым домашним кадром с малюткой-дочкой в колыбельке

Бергюзар Корель наслаждается декретным отпуском. 39-летняя актриса не так давно стала мамой в третий раз. У них с Халитом Эргенчем есть двое сыновей: одиннадцатилетний Али, в марте 2020 года у пары на свет родился малыш Хан, ему год и восемь месяцев. А теперь в семье подрастает и малютка-дочка Лейла.

В своем микроблоге Бергюзар Корель поделилась первым домашним снимком с новорожденной крохой. Дочка Халита Эргенча мирно дремала в своей колыбельке, пока ее мама одевала на прогулку сына Хана. Он еще слишком мал, чтобы проявлять самостоятельность. Головку дочурки Бергюзар прикрыла персиковой шапочкой так, чтобы поклонники не смогли рассмотреть личико ее ребенка.

«Я крепко проспала до самого утра… Проснулась, приняла душ! Расслабилась… Аромат кофе витает по всему дому, ну а мы одеваемся и идем на завтрак с друзьями… Думаю, что впереди у нас есть еще как минимум 112 лет! Самое счастливое время», — писала Бергюзар.

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