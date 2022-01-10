«А султан Сулейман с фотоаппаратом?»: Бергюзар Корель в пушистом свитере укачивала спящую дочку Лейлу в кофейне

Бергюзар Корель, несмотря на свою известность и бешеную популярность мужа Халит Эргенча в Турции, старается вести обычный образ жизни.

Так, к примеру, актриса их турецкого сериала «1001 ночь» справляется со всеми домашними хлопотами без помощи посторонних и это при том, что ей приходиться приглядывать за тремя детьми. В семье подрастают: сыновья Али и Хан, а также дочка Лейла. Даже стиркой и готовкой Бергюзар занимается сама.

Однако на новогодних каникулах Корель вместе с мужем сходила в любимую кофейню. Сыновей актриса оставила дома, а вот малютку-дочку взяла с собой. Лейла пока еще не может обходиться без мамы дольше двух часов. Все-таки ребенка надо часто кормить и пеленать.

Спокойно попивая кофе, Бергюзар укачивала спящую малышку в белоснежных ползунках, заботливо прикрывая ей головку. Сама актриса приоделась для прогулки, она позировала в мягком пушистом полосатом джемпере и джинсах.

«А султан Сулейман с фотоаппаратом?», «Ну а что? Разве они не люди, конечно, хочется и кофе попить», «Каникулы удались на славу», «Молодая мамочка и ее карапуз», «Повезло Халиту с женой, ну чем не султанша?» — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.