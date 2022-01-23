«Это не пойми что»: Козловский высказался о своем новом детище – сериале «Карамора»

Данила Козловский представил зрителям свою новую работу – сериал «Карамора». Как обычно он сыграл в своем проекте главную роль, а также выступил режиссером и продюсером. Но и это еще не все. «Карамора» стал первым детищем компании Козловского — DK Entertainment.

«Сложный жанр. Это не драма в буквальном смысле слова, не комедия, не драмеди, это не пойми что. И здесь самое сложное было – найти интонацию с актерами, чтобы они очень точно и правильно произносили тексты и слова. Сейчас далеко не все знают, кто такие эсеры, анархисты, Гаврило Принцип, где Первая мировая, где Вторая, какие у нас были революции. Нам надо было и погрузить зрителя в этот мир, и объяснить какие-то вещи. Это же целая вселенная, в которой те люди, которые знают историю, будут находить для себя массу отсылок, пасхалок, приветов. И артисты были своего рода проводниками в этой вселенной», — цитирует «Комсомольская правда» Козловского.

Напомним, на премьере сериала Козловского поддержала Оксана Акиньшина, слухи о романе с которой уже давно обсуждают в Сети.

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