«Это слишком личная тема»: Данила Козловский отказался говорить об отцовстве

По словам кинозвезды, он сам еще не разобрался в новом роли в своей жизни.

Известный актер и режиссер Данила Козловский в новом интервью признался, что ощутил на себе, как рождение ребенка меняет жизнь мужчины. Однако говорить об отцовстве 35-летний артист все еще не хочет.

«Пока это слишком личная для меня тема. Но не в смысле, что мне есть что-то скрывать. Да, это невероятное событие случилось в моей жизни. Но пока мне самому нужно разобраться в нем, понять, что происходит, мне нужно для себя сформулировать, какие перемены произошли внутри меня. А просто говорить какие-то банальные пошлости я не хочу», — поделился киногерой с «Теленеделей».

Напомним, Козловский вообще неохотно распространяется о своей личной жизни. Несколько лет назад у него начался роман с моделью Ольгой Зуевой, который привел к рождению их совместной дочери Оды Валентины в марте 2020 года. Пандемия и работа разделили Данилу с возлюбленной и ребенком, но внутри пары произошло что-то еще, о чем актер не хочет говорить. Недавно он подтвердил, что расстался с Зуевой, и добавил, что поступил с ней несправедливо и даже гадко.

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