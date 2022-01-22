«Йога, аюрведические процедуры, много массажей»: Лена Летучая показала свои каникулы в Индии

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Лены Летучей появилась фото знаменитости во время занятий йогой.

Летучая рассказала, что давно хотела восстановить здоровье где-нибудь в предгорье Гималаев. И наконец Елене удалось осуществить мечту:

«Давно мечтала приехать в Индию, в предгорье Гималаев, в самый известный оздоровительный центр. Мой план на ближайшие семь дней: йога, аюрведические процедуры, много массажей, поход в горы, правильное питание и тишина».

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«На выбор здесь предлагается множество разных программ: и панчакарма, и детокс, и восстановление после ковида. Но так как хочется успеть и попробовать все, то для меня создали персональную программу. Если вы любите эксклюзивные места, так же, как люблю их я –следите за мной», – посоветовала Летучая.

Напомним, ранее Лена Летучая презентовала свою книгу о путешествиях и экологических проблемах. Произведение телеведущей – это сборник сказок для детей и взрослых.

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