С 6 лет: вышла добрая книга для хороших детей и их родителей «Одна планета на всех»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и детский проект Елены Летучей «Волшебник Лексикон» выпустил книгу «Одна планета на всех».
Это сборник волшебных и добрых сказок, которые помогут детям и взрослым узнать больше о редких видах животных, особенностях их жизни и местах обитания.
Книга знакомит с миром дикой родной природы, где еще можно встретить краснокнижных животных, которым нужна человеческая забота. Эта книга о важном для каждого читателя вне зависимости от возраста. Несмотря на то, что в ней рассказывается о животных, книга о людях. О тех человеческих качествах, которые являются основными — о любви, заботе и неподдельном сострадании.
«Тяжело узнавать о том, что мы натворили на нашей планете, но легко осознавать, что мы еще можем все исправить. Исправить и жить в гармонии с окружающим нас миром. Жить на одной планете для всех», — рассказали создатели сборника.
20% c продажи каждой книги будет перечислено в WWF России на природоохранные проекты.
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