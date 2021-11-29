С 6 лет: вышла добрая книга для хороших детей и их родителей «Одна планета на всех»

Это сборник волшебных сказок, которые делают мир лучше.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и детский проект Елены Летучей «Волшебник Лексикон» выпустил книгу «Одна планета на всех».

Это сборник волшебных и добрых сказок, которые помогут детям и взрослым узнать больше о редких видах животных, особенностях их жизни и местах обитания.

Книга знакомит с миром дикой родной природы, где еще можно встретить краснокнижных животных, которым нужна человеческая забота. Эта книга о важном для каждого читателя вне зависимости от возраста. Несмотря на то, что в ней рассказывается о животных, книга о людях. О тех человеческих качествах, которые являются основными — о любви, заботе и неподдельном сострадании.

«Тяжело узнавать о том, что мы натворили на нашей планете, но легко осознавать, что мы еще можем все исправить. Исправить и жить в гармонии с окружающим нас миром. Жить на одной планете для всех», — рассказали создатели сборника.

20% c продажи каждой книги будет перечислено в WWF России на природоохранные проекты.

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