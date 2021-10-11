«У нее с честью и совестью не все в порядке»: Спиркина объяснила, почему рассорилась с Летучей

Как отметила актриса, она подала в суд на телеведущую.

Актриса Ольга Спиркина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что подала в суд на телеведущую Елену Летучую.

«У нее с честью и совестью не все в порядке. У нас одинаковый бизнес, связанный с образованием. Она работает в конкурирующей компании, где ей отстегивают бабки. Они распространяют слухи, якобы Спиркина обманывает студентов». Ольга Спиркина

Как отметила Ольга Спиркина, она подала в суд на Елену Летучую.

«Пыталась с ней договориться, но не была услышана. Эта история длится 13 лет. Я хочу, чтобы она убрала ролики из соцсетей, где говорится, что Спиркина такая и сякая», — заявила Ольга Спиркина.

Напомним, что Ольга Спиркина — художественный руководитель Школы телевидения Ольги Спиркиной «Останкино-ТВ» и преподаватель дисциплины «Мастерство телеведущего».

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