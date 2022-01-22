Страсть не угасла: Дмитрий Маликов рассказал о семейной жизни

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон стали супругами в 2000 году. Они воспитали дочь Стефанию и растят четырехлетнего Марка. Недавно артист признался, что за все эти годы страсть в отношениях с супругой не угасла. Об этом он заявил в программе «Русские перцы» на «Русском радио», отвечая на каверзные вопросы.
«Чем готов заниматься до утра?» — спросили ведущие шоу Дмитрия.
«Чем готов заниматься до утра? Сексом!» — ответил Маликов.
Напомним, в конце января Дмитрий Маликов отметит свой день рождения. 29 января ему исполнится 52 года. К этой дате он готовит большой концерт, который пройдет в Москве.
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