«Чайковский пока лучше, чем Маликов»: Жулин сравнил творчество двух композиторов

Как отметил тренер, сам он писать музыку пока не планирует.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что не видит смысла в написании новой музыки для своих фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Мы катались под совершенно замечательную композицию Димы Маликова, а пара конкурентов катались под «Лебединое озеро» Чайковского. Нас порвали, как Тузик грелку, потому что Петр Ильич Чайковский пока лучше, чем Дима Маликов». Александр Жулин

Как отметил Жулин, музыка таких композиторов, как Рахманинов, Чайковский – классика. Это, как он выразился, не Милохин и не Моргенштерн. При этом он пожелал тиктокеру и рэперу здоровья «и еще 16 «Мерседесов» розового цвета», сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме «Скучаю»: Жулин показал архивное фото своих родителей Снимок спортсмен опубликовал в своем инстаграме.

Напомним, что пара фигуристов, которую тренирует Александр Жулин, отобрать на Олимпиаду. Игры пройдут в феврале в китайском Пекине.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.