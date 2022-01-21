«Подстриг парик»: Дмитрий Маликов вызвал переполох в Сети своим заявлением

Дмитрий Маликов – обладатель роскошной шевелюры, которая является его визитной карточкой на протяжении многих лет. Одно время артист даже был бессменным лицом популярной марки шампуня.
В своем инстаграме он разместил свежее фото, к которому добавил юмористическую подпись.
«Готовлюсь к концерту, подстриг парик», — написал Маликов.
В комментариях поклонники стали вспоминать, как восхищались внешностью кумира.
«Всегда вами восхищалась. Даже если это парик. Помолодел. Парик отличный. Я так и знала!» — писали пользователи Сети.
Напомним, более 30 лет Дмитрий Маликов счастлив в браке с Еленой Изаксон. У пары двое детей – дочь Стефания и сын Марк.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.