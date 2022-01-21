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«Подстриг парик»: Дмитрий Маликов вызвал переполох в Сети своим заявлением

Артист проявил свое чувство юмора в инстаграме.

«Подстриг парик»: Дмитрий Маликов вызвал переполох в Сети своим заявлением
Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Маликов – обладатель роскошной шевелюры, которая является его визитной карточкой на протяжении многих лет. Одно время артист даже был бессменным лицом популярной марки шампуня.

В своем инстаграме он разместил свежее фото, к которому добавил юмористическую подпись.

«Готовлюсь к концерту, подстриг парик», — написал Маликов.

Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов. Скриншот: instagram.com/dmitriy_malikov/

В комментариях поклонники стали вспоминать, как восхищались внешностью кумира.

«Всегда вами восхищалась. Даже если это парик. Помолодел. Парик отличный. Я так и знала!» — писали пользователи Сети.

Напомним, более 30 лет Дмитрий Маликов счастлив в браке с Еленой Изаксон. У пары двое детей – дочь Стефания и сын Марк.

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