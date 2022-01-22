Купальник просвечивает, а Гарик молчит: новая пассия Харламова в белом монокини предстала на кубинском пляже

28-летняя актриса Катерина Ковальчук, которая стала новой избранницей юмориста Гарика Харламова, сейчас отдыхает на Кубе. Туда красотка улетела одна. Одни уверены, что причиной тому стал разрыв отношений с комиком, другие убеждены, что мужчина просто не смог лететь из-за состояния здоровья – накануне ему стало плохо.

Вместо бойфренда девушка взяла в спутники подругу, и вместе они любуются красотами «острова свободы», много загорают и купаются. На этот раз Ковальчук порадовала подписчиков роскошными видами на белоснежный песчаный пляж и бирюзовое море.

Но центром композиции, конечно же, стала сама Катерина Ковальчук. Она красиво позировала в белом просвечивающем монокини, прилипшем к загорелому телу красотки. Харламов вряд ли пропустил такое фото, вот только реакция его неизвестна.

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